Der niederländische Hightech-Konzern ASML veröffentlicht am Mittwoch seine Zahlen zum ersten Quartal. Analysten rechnen mit einem soliden Ergebnis - doch der Fokus liegt vor allem auf den Ausblick und den möglichen Auswirkungen der neuen US-Zölle auf die Chipbranche.Für das abgelaufene Quartal erwarten Analysten laut Bloomberg einen Umsatz von 7,75 Milliarden Euro, was einem deutlichen Plus gegenüber den 5,29 Milliarden Euro im Vorjahr entspricht. Die Erwartungen liegen innerhalb der firmeneigenen ...

