Die Indus Holding AG ist eine in Deutschland ansässige Holdinggesellschaft, die sich mit dem Erwerb von kleinen und mittleren Unternehmen beschäftigt. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Maschinenbau, Fahrzeugkomponenten/Engineering, Metall/Metallverarbeitung, Bau/Infrastruktur und Medizintechnik/Life Science. Das Unternehmen ist über zahlreiche Tochtergesellschaften tätig, darunter die IEF Werner GmbH und die COMPUTEC AG. Vor diesem Hintergrund veranstaltet mwb research am 14.11.2024 einen Online-Roundtable mit Dafne Sanac, Head of IR der INDUS Holding AG. Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Die Veranstaltung richtet sich an professionelle Investoren und semiprofessionelle Privatanleger und findet online statt. Die Teilnahme ist kostenlos, die Zugangsdaten werden nach Anmeldung unter https://research-hub.de/events/registration/2024-11-14-15-00/INH-GR.





© 2024 AlsterResearch