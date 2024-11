Die BP-Aktie verzeichnete am Dienstag einen Kursanstieg von 1,4 Prozent auf 3,82 GBP an der Londoner Börse. Dies geschah trotz der kürzlich veröffentlichten schwachen Quartalszahlen für das dritte Quartal 2024. Der Energiekonzern meldete einen Gewinn pro Aktie von lediglich 0,01 GBP, was einem deutlichen Rückgang im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Auch der Umsatz sank um 13,65 Prozent auf 36,35 Milliarden GBP.

Ausblick auf Dividende und Aktienkurs

Trotz der aktuellen Herausforderungen erwarten Analysten für das Gesamtjahr 2024 eine Dividende von 0,328 USD pro Aktie. Das durchschnittliche Kursziel für die BP-Aktie liegt derzeit bei 5,21 GBP, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs darstellt. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 11. Februar 2025 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

