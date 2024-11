In den ersten neun Monaten des Jahres hat Frankreich Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 3,32 Gigawatt zugebaut. Besonders stark war das Wachstum im Segment der gewerblichen Dachanlagen. Von pv magazine Global Aktuellen Zahlen des französischen Netzbetreibers Enedis zufolge wurden in Frankreich im dritten Quartal 2024 rund 1351 Megawatt Photovoltaik neu installiert. Der Zubau in den ersten neun Monaten beläuft sich damit auf 3328 Megawatt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 3135 Megawatt. Besonders stark war das Wachstum im Segment der gewerblichen Dachanlagen: Kleinere Unternehmen steigerten ...

