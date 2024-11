NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Apple von 212,92 auf 211,84 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Apple habe im vierten Geschäftsquartal seine Gewinnerwartungen übertroffen, mit der Umsatzprognose für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres seine Annahmen aber verfehlt, schrieb Analyst Edison Lee in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Experte kürzte seine Schätzungen für den iPhone-Absatz sowie seine Gewinnprognosen./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.11.2024 / 07:42 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.11.2024 / 07:42 / ET



