DJ S&P Global: US-Industrie verlangsamt Talfahrt im Oktober

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Industrie hat laut einer Umfrage von S&P Global im Oktober ihre Talfahrt gebremst. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 48,5 von 47,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 47,9 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,8 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, unterhalb von 50 eine schrumpfende Wirtschaft.

Die Unsicherheit im Vorfeld der US-Präsidentschaftswahlen wurde als einer der Hauptgründe für den anhaltenden Rückgang der Auftragseingänge genannt, aber das Tempo des Rückgangs ließ nach, und die Produktion wurde so stark zurückgefahren wie seit drei Monaten nicht mehr. Die Hersteller reduzierten jedoch weiterhin die Beschäftigung und die Einkaufstätigkeit.

Link: https://www.pmi.spglobal.com/Public/Release/PressReleases

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/sha

(END) Dow Jones Newswires

November 01, 2024 09:51 ET (13:51 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.