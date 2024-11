Am Donnerstag setzten die New Yorker Börsen ihre jüngste Abwärtsbewegung fort. Die bisherige operative Stärke der großen US-Tech-Konzerne wirkt in dieser Berichtssaison nicht mehr als Magnet für die Anleger. Nun wurden zudem deutlich weniger Arbeitsplätze in den USA geschaffen, was zu weiterer Unsicherheit führt. Warren Buffett bleibt jedoch gelassen und lässt sich nicht verunsichern. Wie nun bekannt wurde, hat er sein Investment bei diesem Unternehmen weiter ausgebaut.

