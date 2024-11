NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 US-Dollar belassen. Dass der Flugzeugbauer seinen streikenden Angestellten nun ein erneutes Angebot mit einer höheren Lohnsteigerung vorgelegt habe, könnte eine Mehrheit von ihnen zu einer Annahme bringen, schrieb Analyst Ken Herbert in einer am Freitag vorliegenden Studie./gl/he



