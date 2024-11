Berlin - Die Wirtschaftspolitikerin Julia Klöckner (CDU) hat den Zustand der Ampel-Koalition nach dem neuesten Vorstoß von Finanzminister Christian Lindner (FDP) zur Wirtschaftspolitik scharf kritisiert. "Es wird immer unübersichtlicher - jeder bringt sein Positionspapier raus, jeder hat seine eigenen Wirtschaftsrunden, aber nichts passt zusammen", sagte Klöckner den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben). "Es ist einfach absurd und unwürdig für ein Land mit einer solchen Volkswirtschaft, wie seine Regierung sich benimmt."



Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion stellte den Fortbestand der Ampel infrage. "Entweder die Drei reißen sich jetzt zusammen und kommen endlich ins Machen - wofür sie bezahlt werden - oder der Kanzler beendet den Spuk", sagte Klöckner. "Aber so laufen lassen, das ist unverantwortlich."



In dem Grundsatzpapier fordert Lindner eine "Neuausrichtung" der Wirtschaftspolitik in Deutschland. Das Papier enthält Forderungen, die auf den Widerstand von SPD und Grünen stoßen dürften.

