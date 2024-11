Nach drei Verlusttagen ist es am Freitag an den US-Aktienmärkten wieder nach oben gegangen. Die meisten Kurse stiegen, wenngleich der Schwung im Verlauf etwas nachließ. Der US-Leitindex Dow Jones gewann zur Schlussglocke 0,7 Prozent auf 42.052 Punkte. Zu verdanken ist das Plus auch den beiden Tech-Riesen Amazon und Intel. Der Dow Jones konnte das bisher aufgelaufene Wochenminus wieder mehr als ausgleichen. Der marktbreite S&P 500 Index legte am Freitag um 0,4 Prozent auf 5.728,80 Punkte zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...