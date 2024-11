Die Ryanair-Aktie zeigt sich in den letzten Wochen von ihrer starken Seite. Mit einem Kursanstieg von 5,30% im vergangenen Monat und einem beachtlichen Plus von 24,67% im Jahresvergleich demonstriert der irische Billigflieger seine Widerstandsfähigkeit in einem herausfordernden Marktumfeld. Der aktuelle Kurs von 17,68 EUR (Stand: 01.11.2024) spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider.

Analysten sehen weiteres Potenzial

Experten bleiben optimistisch für die Ryanair-Aktie. In einer kürzlich durchgeführten Analyse stuften vier von sieben Experten die Aktie als Kaufempfehlung ein. Dies unterstreicht das Vertrauen in die Fähigkeit des Unternehmens, seine Marktposition weiter auszubauen und von der steigenden Nachfrage nach kostengünstigen Flugreisen zu profitieren.

