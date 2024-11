Die General Motors Aktie verzeichnete am 1. November 2024 einen Kursanstieg auf 47,4203 Euro. Der US-amerikanische Automobilhersteller konnte seinen Aktienwert im Vergleich zum Vortag steigern und zeigte sich gut behauptet am Markt. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsperformance wider, bei der die Aktie um beachtliche 13,43% zulegen konnte. Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beläuft sich auf 51,7 Milliarden Euro.

Ausblick und Dividende

Für das Geschäftsjahr 2024 plant General Motors eine Dividende von 0,48 US-Dollar je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,07% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 4,94 angegeben, was auf eine attraktive Bewertung der Aktie hindeutet. Angesichts der starken Positionierung von GM im Bereich der Elektromobilität und autonomen Fahrtechnologien bleibt die Aktie für Anleger interessant.

