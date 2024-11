Die Entergy Corporation verzeichnet in den letzten Tagen einen bemerkenswerten Kursanstieg. Am 31. Oktober 2024 konnte die Aktie einen Gewinn von 14,92 % verbuchen, was das Interesse der Anleger deutlich steigerte. Dieser positive Trend lässt sich auf die kürzlich erfolgte Anhebung der Unternehmensprognose zurückführen. Entergy hat seine Erwartungen für das bereinigte Ergebnis je Aktie im Jahr 2024 auf 7,15 bis 7,35 US-Dollar nach oben korrigiert.

Fokus auf Wachstum und Resilienz

In einer aktuellen Telefonkonferenz zu den Quartalszahlen betonte das Management von Entergy seinen Fokus auf Wachstum und Resilienz. Diese Strategie scheint bei den Investoren gut anzukommen, was sich in der positiven Kursentwicklung widerspiegelt. Trotz des jüngsten Rückgangs auf 144,84 USD am 2. November zeigt die Aktie im Jahresvergleich einen Zuwachs von beachtlichen 48,38 %.

Anzeige

Entergy-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Entergy-Analyse vom 2. November liefert die Antwort:

Die neusten Entergy-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Entergy-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 2. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Entergy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...