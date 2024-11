Die Eramet-Aktie verzeichnete am 31. Oktober einen Kursanstieg von 1,92% auf 54,35 EUR. Dieser positive Trend konnte jedoch nicht lange anhalten, denn am darauffolgenden Tag fiel der Kurs wieder um 0,78% auf 53,93 EUR. Trotz dieser kurzfristigen Schwankungen bleibt die langfristige Entwicklung der Aktie besorgniserregend. Im vergangenen Monat verzeichnete das Papier einen erheblichen Wertverlust von 23,97%, was Anleger zunehmend verunsichert.

Finanzkennzahlen im Fokus

Trotz der aktuellen Kursschwäche weist Eramet einige interessante Finanzkennzahlen auf. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) liegt derzeit bei attraktiven 0,48, was auf eine mögliche Unterbewertung der Aktie hindeutet. Zudem plant das Unternehmen für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,50 EUR je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,48% entspricht. Anleger sollten diese Faktoren bei ihrer Investitionsentscheidung berücksichtigen, ohne dabei die jüngsten Kursverluste außer Acht zu lassen.

Eramet Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...