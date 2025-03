Die französische Bergbaugruppe Eramet hat Ende Februar 2025 ihre neue Marke "eraLow" für Manganlegierungen mit niedrigem CO2-Fußabdruck eingeführt. Diese strategische Produkterweiterung verdeutlicht die zunehmende Umweltorientierung des Unternehmens im globalen Metallmarkt. Die 1880 gegründete Gesellschaft, die mittlerweile in 20 Ländern tätig ist, reagiert damit auf die steigende Nachfrage nach umweltfreundlicheren Materialien in der Stahlindustrie. Der aktuelle Aktienkurs liegt bei 52,10 EUR, was eine monatliche Einbuße von 2,28 Prozent widerspiegelt.

Finanzkennzahlen im Überblick

Mit einer Marktkapitalisierung von 1,5 Milliarden Euro und einem KUV von 0,51 zeigt sich die Aktie nach klassischen Bewertungsmaßstäben unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2025 wird mit 28,46 angegeben, während die Jahresperformance im Vergleich zum Vorjahr mit -16,87 Prozent zu Buche schlägt. Der Bergbaukonzern notiert derzeit 7,74 Prozent über seinem 52-Wochen-Tief.

