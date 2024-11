Die Kuros Biosciences-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen äußerst volatil. Am 1. November 2024 verzeichnete das Papier zunächst einen Rückgang von 3,1 Prozent. Doch im weiteren Tagesverlauf konnte sich der Kurs erholen und legte sogar kräftig zu. Am Nachmittag stieg die Aktie um beachtliche 9,0 Prozent auf 27,20 CHF. Diese starke Kursbewegung unterstreicht das aktuelle Interesse der Anleger an dem Schweizer Biotechnologie-Unternehmen.

Positive Jahresbilanz trotz Schwankungen

Trotz der jüngsten Kursschwankungen kann Kuros Biosciences auf eine äußerst erfolgreiche Entwicklung im vergangenen Jahr zurückblicken. Mit einem Plus von über 720 Prozent hat sich der Aktienwert mehr als verachtfacht. Aktuell notiert das Papier mit 87,82 Prozent deutlich über seinem 52-Wochen-Tief und befindet sich sogar knapp über dem 52-Wochen-Hoch, was die positive Grundstimmung der Investoren widerspiegelt.

