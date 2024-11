Die Amazon-Aktie verzeichnete am Freitag einen bemerkenswerten Aufschwung an der NASDAQ-Börse. Mit einem Plus von 7,2 Prozent kletterte der Kurs auf 199,72 US-Dollar und näherte sich damit seinem Rekordhoch vom Juli. Dieser Anstieg wurde durch die Veröffentlichung überraschend positiver Quartalsergebnisse ausgelöst. Besonders die Cloud-Sparte AWS übertraf die Erwartungen der Analysten deutlich und trug maßgeblich zur Verbesserung der Gesamtprofitabilität bei. Die Anleger zeigten sich erfreut über die "rekordhohe Marge" des Technologieriesen, was zu einer spürbaren Belebung des gesamten Tech-Sektors führte.

Optimistische Prognosen der Analysten

Zahlreiche Experten revidierten ihre Kursziele für die Amazon-Aktie nach oben. Die positive Stimmung wurde durch die robuste Leistung des Unternehmens in einem herausfordernden Marktumfeld weiter verstärkt. [...]

