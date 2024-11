Die BYD-Aktie (WKN: A0M4W9) verlor am Donnerstag und Freitag in Summe rund 5% an Wert. Hatten Anleger Grund zur Unzufriedenheit mit den Quartalszahlen des chinesischen Autobauers? Das Wachstum geht weiter Eigentlich nicht, denn BYD präsentierte schlichtweg hervorragende Zahlen für das dritte Quartal. Erstmals gelang den Chinesen ein Rekord, der Elon Musk überhaupt nicht gefallen dürfte. Im abgelaufenen Vierteljahr überholte Build Your Dreams mit ...

