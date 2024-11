© Foto: Bernd Weißbrod/dpa



Ferdinand Dudenhöffer vom Car Center Automotive Research spricht bei wO TV über die China-Sorgen von Deutschlands Premium-Marke Nr. 1.wallstreetONLINE: Herr Dudenhöffer, Mercedes Benz hat kürzlich eine EBIT Marge von 4,7 Prozent gemeldet, was im Vergleich zur Konkurrenz und den eigenen historischen Werten als Rückschritt gilt. Was steckt ihrer Meinung nach hinter diesem Margenverlust bei Mercedes Benz? Ferdinand Dudenhöffer: Mercedes hat ein sehr schwieriges China-Geschäft. Dort werden eben die preiswerten Fahrzeuge, die hochwertigen Fahrzeuge, die S-Klasse, die EQS und so weiter verkauft in großen Stückzahlen. Da scheint es so zu sein, dass die Nachfrage nach diesen Fahrzeugen sehr, sehr …