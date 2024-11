Die Scherzer & Co. AG hat am 31. Oktober 2024 ihren aktuellen Net Asset Value (NAV) bekannt gegeben. Mit 2,99 Euro je Aktie zeigt sich der NAV weiterhin robust, was auf eine solide Geschäftsentwicklung hindeutet. Die Beteiligungsgesellschaft, die sich auf Corporate Actions und Sondersituationen spezialisiert hat, navigiert offenbar geschickt durch die aktuellen Marktbedingungen.

Marktkapitalisierung und Aktienkurs im Fokus

Die Marktkapitalisierung der Scherzer & Co. AG beläuft sich derzeit auf 65,3 Millionen Euro. Mit einem aktuellen Aktienkurs von 2,18 Euro (Stand: 2. November 2024) liegt die Aktie zwar 12,84% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, konnte aber im letzten Monat um 0,93% zulegen. Dies deutet auf eine leichte Erholung hin, trotz der herausfordernden Marktlage im Finanzsektor.

