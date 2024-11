Die JinkoSolar Aktie verzeichnete in der vergangenen Handelswoche einen bemerkenswerten Aufschwung. Mit einem Kursanstieg von über 3% in New York setzte das Unternehmen ein positives Signal für Anleger. Der aktuelle Kurs liegt bei 25,15 EUR, was einem Anstieg von 0,20% entspricht. Bemerkenswert ist auch die Monatsperformance mit einem Plus von 6,23%, was auf eine stabile Entwicklung hindeutet.

Dividende und Kennzahlen im Fokus

Für das Geschäftsjahr 2024 plant JinkoSolar eine attraktive Dividende von 10,70 EUR je Aktie, was einer Rendite von 7,80% entspricht. Die Kennzahlen des Unternehmens zeigen sich gemischt: Während das Kurs-Umsatz-Verhältnis mit 0,01 auf eine Unterbewertung hindeuten könnte, liegt das prognostizierte Kurs-Gewinn-Verhältnis für 2024 bei 331,55. Diese Diskrepanz verdeutlicht die Komplexität der aktuellen Marktbewertung von JinkoSolar.

