Die Brenntag SE, ein führendes Unternehmen in der Chemiedistribution, verzeichnet aktuell einen leichten Aufwärtstrend. Am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 60,44 EUR, was einer Steigerung von 0,64 Prozent entspricht. Dieser moderate Anstieg positioniert Brenntag im mittleren Drittel des DAX. Trotz der jüngsten positiven Entwicklung bleibt die Aktie mit 44,21 Prozent unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was die anhaltenden Herausforderungen im volatilen Marktumfeld widerspiegelt.

Finanzielle Kennzahlen im Fokus

Mit einer Marktkapitalisierung von 8,7 Milliarden EUR und 144,4 Millionen ausstehenden Aktien zeigt Brenntag eine solide Finanzstruktur. Für das Geschäftsjahr 2024 plant das Unternehmen eine Dividende von 2,10 EUR je Aktie, was einer attraktiven Dividendenrendite von 3,23 Prozent entspricht. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 12,21 deutet auf eine moderate Bewertung hin, während das [...]

