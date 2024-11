Berlin - Die Union gewinnt in der Wählergunst dazu. Im Sonntagstrend, den das Meinungsforschungsinstitut Insa wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, klettert das Bündnis aus CDU/CSU auf 32 Prozent - 2 Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche.



Zuletzt erreichte die Union in einer Insa-Umfrage Mitte September einen höheren Zustimmungswert (33 Prozent). Zweitstärkste Partei bleibt die AfD trotz Verlusten (-1 Prozentpunkt). Sie steht aktuell bei 18 Prozent. Die Kanzlerpartei SPD gewinnt einen Prozentpunkt, steigt auf 16 Prozent.



Die Grünen verlieren an Zustimmung (-1 Prozentpunkt), landen bei zehn Prozent, die FDP stagniert bei vier Prozent. Das Bündnis Sahra Wagenknecht muss einen Prozentpunkt weniger hinnehmen (acht Prozent), die Linke gewinnt dazu, steht bei vier Prozent (+1 Prozentpunkt). Eine der sonstigen Parteien würden acht Prozent wählen (-1 Prozentpunkt).



Für die Erhebung befragte das Meinungsforschungsinstitut Insa 1.202 Personen im Zeitraum vom 28. Oktober bis zum 1. November 2024. Frage: "Wenn am kommenden Sonntag Bundestagswahl wäre, wie würden Sie wählen?"

