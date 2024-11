Die Eli Lilly and Aktie zeigt sich trotz leichter Kursverluste in den letzten Wochen weiterhin robust. Am 2. November 2024 notierte die Aktie bei 750,30 EUR, was einem minimalen Rückgang von 0,05% gegenüber dem Vortag entspricht. Obwohl der Kurs im letzten Monat um 1,90% gefallen ist, verzeichnet die Aktie auf Jahressicht immer noch ein beeindruckendes Plus von 40,84%. Dies unterstreicht die anhaltende Attraktivität des Pharmariesen für Investoren.

Solide Fundamentaldaten trotz hoher Bewertung

Die aktuellen Kennzahlen von Eli Lilly deuten auf eine hohe Bewertung hin. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 19,80 und einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 128,92 liegt die Aktie deutlich über dem Branchendurchschnitt. Dennoch bleibt das Unternehmen mit seiner starken Marktposition und vielversprechenden Produktpipeline, insbesondere in den Bereichen Onkologie und Immunologie, ein interessantes Investment für langfristig orientierte Anleger.

