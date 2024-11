Die Whitbread-Aktie verzeichnete in den letzten Tagen einen signifikanten Kursrückgang. Am 01.11.2024 durchbrach der Aktienkurs mit 35,68 EUR die wichtige 200-Tage-Linie nach unten, was auf eine Verschlechterung des langfristigen Trends hindeutet. Bereits am Vortag, dem 31.10.2024, wurde mit einem Kurs von 37,23 EUR auch die 38-Tage-Linie unterschritten. Diese technischen Signale könnten auf eine Trendwende hindeuten und sorgen für Unsicherheit bei Anlegern.

Fundamentaldaten im Fokus

Trotz der jüngsten Kursschwäche weist Whitbread eine solide Marktkapitalisierung von 6,6 Milliarden Euro auf. Die aktuellen Kennzahlen zeigen ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,22 und ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 21,04. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 wird eine Dividende von 0,839 EUR je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 2,55% entspricht.

