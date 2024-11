Der Aktienkurs von Standard Life Aberdeen verzeichnet weiterhin eine besorgniserregende Entwicklung. Am 2. November 2024 fiel der Kurs um 2,86% auf 1,70 Euro, was den anhaltenden Abwärtstrend der letzten Wochen bestätigt. Diese negative Performance spiegelt sich auch in der Jahresbetrachtung wider, bei der die Aktie einen Verlust von 12,60% verbucht.

Dividendenrendite bleibt attraktiv

Trotz der schwachen Kursentwicklung bietet Standard Life Aberdeen Anlegern eine beachtliche Dividendenrendite. Für das Geschäftsjahr 2024 wird eine Ausschüttung von 0,146 Euro je Aktie erwartet, was einer Dividendenrendite von 10% entspricht. Diese hohe Rendite könnte für einkommensorientierte Investoren von Interesse sein, sollte jedoch vor dem Hintergrund der aktuellen Herausforderungen des Unternehmens sorgfältig abgewogen werden.

