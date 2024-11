Die Alphabet-Aktie zeigt sich in den letzten Tagen robust und setzt ihren positiven Trend fort. Trotz leichter Schwankungen konnte der Technologie-Riese in der vergangenen Woche ein Plus von 0,8% verzeichnen. Dies unterstreicht die anhaltende Stärke des Unternehmens in einem volatilen Marktumfeld. Besonders bemerkenswert ist die Entwicklung im Jahresvergleich: Mit einem Zuwachs von über 31% hat die Aktie eine beeindruckende Performance hingelegt.

Marktkapitalisierung nähert sich Billionengrenze

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 925,6 Milliarden Euro steht Alphabet kurz davor, die magische Billionengrenze zu durchbrechen. Diese beachtliche Bewertung spiegelt das Vertrauen der Investoren in die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens wider. Trotz der jüngsten Kursgewinne liegt die Aktie noch 12,64% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, was auf weiteres Potenzial hindeutet.

