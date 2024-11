Berlin - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) plant offenbar mehrere Ampel-Krisentreffen. Der Kanzler werde Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in den nächsten Tagen gleich mehrfach zu Sechs-Augen-Gesprächen treffen, berichtet der "Spiegel" am Sonntag unter Berufung auf eigene Informationen.



Die Inhalte der geplanten Treffen waren zunächst unklar. Dem Vernehmen nach dürfte es vor allem um die unterschiedlichen Vorstellungen der drei Ampel-Parteien zur Stärkung der angeschlagenen Wirtschaft gehen. Der Kanzler und die FDP hatten in der vergangenen Woche separate Wirtschaftsgipfel abgehalten und planen auch weitere solche Treffen. Lindner und Habeck hatten zudem zuletzt jeweils Papiere mit eigenen Vorschlägen zur Lösung der Krise veröffentlicht.



Vor allem mit Blick auf die Beratungen über den Bundeshaushalt drängt die Zeit für die Ampel, schnell zu Entscheidungen zu kommen. Insbesondere aus den Reihen der FDP waren allerdings in den vergangenen Tagen die Rufe nach einem vorzeitigen Koalitionsende lauter geworden, sodass auch der Druck auf Scholz immer weiter zunimmt.

