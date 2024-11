Hamburg - Zum Abschluss des elften Spieltags der 2. Bundesliga hat der Hamburger SV trotz langer Führung nur 1:1 gegen den 1. FC Nürnberg gespielt.Die Rothosen hatten zunächst im ersten Durchgang ihre erste bessere Gelegenheit in der 15. Minute zur Führung genutzt. Nach einem schnellen Umschaltspiel konnte sich letztendlich Daniel Elfadli in die Torschützenliste eintragen. Die Gäste aus Nürnberg kamen aber im Anschluss immer besser ins Spiel.Dieses Bild setzte sich auch im zweiten Durchgang fort, wobei die Nürnberger die Hausherren in die eigene Hälfte drängten. Für diese Überlegenheit belohnte sich der Club schließlich in der 63. Minute, in der Mahir Emreli für den verdienten Ausgleich sorgte. In der Schlussphase spielte sich Nürnberg am Strafraum der Hamburger fest, es blieb aber bei der Punkteteilung.Hamburg rückt durch das Remis auf den vierten Rang vor, während die Nürnberger auf den sechsten Platz klettern. Für den HSV geht es am Freitag in Braunschweig weiter, Nürnberg ist zeitgleich gegen Kaiserslautern gefordert.Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: SC Paderborn 07 - Eintracht Braunschweig 0:0, 1. FC Kaiserslautern - 1. FC Magdeburg 2:2.