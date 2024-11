Berlin - Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), sieht CDU und CSU vorbereitet auf Neuwahlen vor dem geplanten Wahltermin im Herbst 2025.



"Wir stellen uns genau auf dieses Szenario ein", sagte Frei am Sonntag den Sendern RTL und ntv. "Wir haben einen Plan für den 28. September nächsten Jahres. Wir stellen uns aber auch auf eine Situation ein, wo dann innerhalb der nächsten 90 Tage gewählt werden müsste. Wir wären inhaltlich und organisatorisch darauf vorbereitet."



Mit Verweis auf den erneuten Streit zwischen den SPD, Grüne und FDP, wie die deutsche Wirtschaft gestärkt werden soll, sprach Frei von einem "Anfangspunkt eines Austritts aus der Koalition". Man erlebe jetzt gerade "in Zeitlupe den Zusammenbruch und auch den Auseinanderbruch der Ampelkoalition", so der CDU-Politiker.

