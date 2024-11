Freiburg - Im ersten Sonntagsspiel des neunten Bundesliga-Spieltags haben sich der SC Freiburg und der 1. FSV Mainz 05 0:0 getrennt.



In der von beiden Teams intensiv geführten ersten Halbzeit neutralisierten sich die Mannschaften, sodass es kaum zu klaren Torchancen kam. Nach dem Seitenwechsel kamen zunächst die Hausherren besser aus der Kabine, später machten aber auch die Mainzer etwas mehr Druck. Letztendlich blieb ein Treffer aber auf beiden Seiten aus, sodass sich die Teams mit dem torlosen Remis begnügen mussten.



In der Tabelle rutscht Freiburg auf den sechsten Platz ab, Mainz rückt derweil auf den zwölften Rang vor. Für die Breisgauer geht es am Freitag bei Union Berlin weiter, die 05er sind am Tag darauf gegen den BVB gefordert.

