Ab sofort sorgt der selbständige BILLA Kaufmann Marko Miskovic in seinem Markt in Gloggnitz mit zwei Robotern für ein ganz besonderes Einkaufserlebnis. Zum ersten Mal werden sowohl ein Serviceroboter als auch ein hochmoderner Reinigungsroboter in einem österreichischen Supermarkt kombiniert eingesetzt. BILLA Kaufmann Marko Miskovic freut sich zusammen mit seinen kleinen...

Den vollständigen Artikel lesen ...