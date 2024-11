© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Richard Ellis



Berkshire Hathaway hat am Samstagmittag seine Quartalszahlen präsentiert. Bemerkenswert: Erneut hat Investorenlegende Warren Buffett Apple-Aktien verkauft.Berkshire Hathaway, die von Investmentlegende Warren Buffett gegründete Holding-Gesellschaft, legt ihren Geschäftsbericht während der Earnings Season traditionell an einem am Samstagvormittag vor - so haben Investoren bis Montag ausreichend Zeit, die Entwicklungen vor allem im Anlageportfolio zu verdauen. Hier hat sich erneut bemerkenswertes getan, denn nach dem erneuten Teilverkauf einiger Beteiligungen ist der Cash-Bestand auf ein neues Rekordhoch von 325,2 Milliarden US-Dollar geklettert. Aber auch die gute Ertragslage des Konzerns …