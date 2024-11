Es bleibt dabei: Das Börsenjahr 2024 ist ein eher maues für die Aktie der DHL Group. So ging es mit den DAX-Titeln auch in der vergangenen Handelswoche bergab. Denn wegen einer ausbleibenden Erholung im Firmenkundengeschäft und einem stärkeren Rückgang versendeter Briefe blickt der Logistikkonzern DHL nun pessimistischer auf das Gesamtjahr.Zudem seien zuletzt die Margen für Transporte auf dem Luftweg hinter den Erwartungen zurückgeblieben, teilte das Unternehmen am Mittwoch überraschend in Bonn ...

