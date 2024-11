Zürich - Der US-Dollar hat über das Wochenende gegenüber Euro und Franken an Wert eingebüsst. Am Freitag hatten Konjunkturdaten den Greenback noch gestützt. Nun aber drücken laut Marktbeobachtern die jüngsten Umfragen zu den US-Präsidentschaftswahlen auf die US-Devise. Gegenüber dem Euro notierte der Greenback am frühen Morgen bei 1,0897 US-Dollar nach 1,0837 noch am Freitagabend. Zum Franken fiel der US-Dollar auf 0,8653 von über 87 Rappen am Freitagabend. ...

