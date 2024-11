NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Carl Zeiss Meditec von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 85 auf 70 Euro gesenkt. Die Unsicherheit rund um die Nachfrage in den Kernmärkten der Jenaer ließ den Experten Jack Reynolds-Clark mit kurzfristigerem Fokus vorsichtiger werden, wie er in seiner am Montag vorliegenden Analyse schrieb. Er passte seine Schätzungen für 2024 und 2025 entsprechend an und geht davon aus, dass nach den Geschäftsjahreszahlen Mitte Dezember auch der Konsens korrigiert. Langfristig bleibt Reynolds-Clark aber optimistisch./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2024 / 17:53 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 00:45 / EDT

DE0005313704