Die Aktie des britischen Ölkonzerns präsentiert sich weiterhin in einer schwachen Verfassung. Daran hat sich auch in der vergangenen Handelswoche nichts geändert, in der das Unternehmen Zahlen vorgelegt hatte. So verzeichnet man im dritten Quartal des laufenden Jahres vor allem wegen eines geringeren Ölpreises einen deutlichen Gewinnrückgang.Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn ging im Jahresvergleich um fast ein Drittel auf 2,27 Milliarden US-Dollar zurück. Analysten hatten einen deutlich stärkeren ...

