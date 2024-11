Der französische Technologiekonzern Schneider Electric hat einen unerwarteten Wechsel in der Führungsetage vollzogen. Der Verwaltungsrat ernannte mit sofortiger Wirkung Olivier Blum zum neuen Konzernchef. Blum, ein langjähriger Mitarbeiter mit über 30 Jahren Unternehmenserfahrung, war bisher für das Energiemanagement-Geschäft verantwortlich. Sein Vorgänger Peter Herweck wurde nach nur 18 Monaten im Amt aufgrund von Meinungsverschiedenheiten über die Umsetzung der Unternehmensstrategie abberufen.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Turbulenzen

Trotz des Führungswechsels verzeichnete Schneider Electric im dritten Quartal ein Rekordniveau beim Umsatz. Das Unternehmen profitierte von starken Entwicklungen in den Bereichen Digitalisierung, Künstliche Intelligenz und Energiewende, was zu einem organischen Wachstum von 8% auf 9,3 Milliarden Euro führte. Besonders das Nordamerika-Geschäft im Segment Energiemanagement erwies sich als Wachstumstreiber, während die Sparte Industrial Automation in Europa konjunkturbedingte Schwierigkeiten verzeichnete. Der Anteil der Konzerneinnahmen aus dem Energiemanagement-Sektor ist mittlerweile auf über 80% gestiegen.

Anzeige

Schneider Electric-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Schneider Electric-Analyse vom 4. November liefert die Antwort:

Die neusten Schneider Electric-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Schneider Electric-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 4. November erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Schneider Electric: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...