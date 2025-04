Schneider Electric-Aktie mit stabilem Wochenstart - Analysten erwarten deutliches Aufwärtspotenzial. Quartalszahlen Ende April als nächster Katalysator.

Die Schneider Electric-Aktie zeigt sich zu Wochenbeginn stabil: Mit einem Plus von 0,78 % schloss das Papier am Freitag bei 46,73 USD. Seit Jahresbeginn legte der Titel bereits 1,99 % zu - doch das Kursziel der Analysten liegt deutlich höher.

Fundamentaldaten mit Licht und Schatten

Die aktuelle Bewertung des Energiemanagement-Spezialisten fällt gemischt aus:

Das KGV für 2025 liegt bei 20,59, während das aktuelle KCV von 23,47 auf eine hohe Bewertung hindeutet

Gleichzeitig sehen über 66% der Analysten die Aktie weiterhin bullish - nur sieben von 24 empfehlen Halten

"Die Revisionen der Umsatzerwartungen in den letzten Monaten tendieren nach oben", heißt es in den Fundamentaldaten. Kein Wunder, dass das durchschnittliche Kursziel von 266,70 EUR fast 30% über dem aktuellen Stand liegt.

Wichtige Termine im Blick

Am 28. April stehen die Quartalszahlen an - ein möglicher Katalysator für die nächste Kursbewegung. Bis dahin könnte der Titel weiterhin von der positiven Analystenstimmung profitieren, die sich zuletzt in der Bestätigung der "Buy"-Einstufung durch eine große Bank zeigte.

Ob die Aktie ihr volles Potenzial ausschöpfen kann? Die kommenden Wochen werden es zeigen - insbesondere nach den Q1-Zahlen könnte sich die Volatilität erhöhen.

