Der Vermögensmanager MEAG erwirbt den Batteriepark Metelen in Nordrhein-Westfalen von der SMA Altenso GmbH. Der 231-MWh-Park soll in der zweiten Jahreshälfte 2025 ans Netz gehen Die MEAG, der Vermögensmanager der des Rückversicherers Munich Re, verwaltet derzeit rund 347 Milliarden Euro, davon 61 Milliarden Euro für private und institutionelle Anleger. Für die Kunden erwirbt die MEAG nun 100 Prozent der Anteile am Batteriepark Metelen in Nordrhein-Westfalen von der SMA Altenso GmbH. Der Batteriepark ...

