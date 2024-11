Nach dem drastischen Kursrückgang der Intel-Aktie (WKN:855681) seit Jahresanfang beruhigte sie sich zuletzt wieder. Am Freitag war sie mit einem Kursanstieg von +7,8% der größte Gewinner im Dow Jones. Aktuell steht sie bei 23,20 US$. Seit Mitte August ist der Kurs in eine Seitwärtsbewegung übergegangen und bewegt sich in einer Range von 20 bis 24 US$. Wie sind die weiteren Aussichten? Überraschung für den Markt Intel kämpft seit Jahresanfang mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...