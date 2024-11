Bei Rheinmetall lässt der Ausbruch aus dem langwierigen Seitwärtstrend weiter auf sich warten. In der vergangenen Woche ist die Aktie einmal mehr am Sprung über die auch psychologisch wichtige 500-Euro-Marke gescheitert. Aus charttechnischer Sicht wiederholt sich damit einmal mehr ein Muster.Nach dem Allzeithoch Anfang April bei 571,80 Euro ist der DAX-Titel bis Anfang August in einem leichten Abwärtstrend peu à peu gefallen, bis es am 5. August zum abschließenden Sell-off bis auf 437,50 Euro gekommen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...