Nürnberg (ots) -Ein neues, beeindruckendes Kunstwerk ziert die Stützwand der Gustav-Adolf-Brücke der BMW Niederlassung Nürnberg: Der international renommierte Street-Art-Künstler Hombre-SUK, alias Pablo Fontagnier, präsentierte es Ende Oktober der Öffentlichkeit. Das 84 Quadratmeter große Werk mit dem Titel "Farbfreude" besticht sowohl durch seine leuchtenden Farben als auch seinen ausdrucksstarken Stil und wurde im Rahmen einer exklusiven Veranstaltung des BMW Bank Drivers Club und der BMW Niederlassung Nürnberg enthüllt.Über 100 geladene Gäste, darunter Nürnbergs Oberbürgermeister Marcus König, zahlreiche Kundinnen und Kunden der BMW Niederlassung Nürnberg und des BMW Bank Drivers Club sowie deren Vertreter, erlebten die Enthüllung des Kunstwerks mit einer strahlenden Lichtshow. Zu den Gästen zählten auch der bekannte Schriftsteller und BMW Bank Drivers Club Champ Wladimir Kaminer. Ein abwechslungsreiches Buffet und die Möglichkeit zum Networking machten den Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis.Der BMW Bank Drivers Club bietet Mitgliedern außergewöhnliche MomenteIm BMW Bank Drivers Club bekommen Mitglieder immer wieder die Gelegenheit, an einzigartigen Events teilzunehmen. "Wir schaffen für unsere Kundinnen und Kunden regelmäßig außergewöhnliche und exklusive Momente - so wie heute Abend", sagt Felix-Hendrik Laabs, Leiter Marketing, Produktmanagement, Versicherungen bei der BMW Bank. "Wir freuen uns, dass wir mit Hombre-SUK einen professionellen und unglaublich kreativen Künstler für das Projekt gewinnen konnten. Es war großartig zu sehen, wie alle Beteiligten mit Begeisterung an der Umsetzung der Idee gearbeitet haben. Das Graffiti zeigt, was entstehen kann, wenn Vision und Leidenschaft zusammenkommen."Pressekontakt:BMW Bank GmbHChristoph GüttnerE-Mail: christoph.guettner@bmw.deTelefon: +49-89-3184-1703Original-Content von: BMW Bank GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173371/5900676