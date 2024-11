Chur - Inventx, IT- und Digitalisierungspartnerin namhafter Schweizer Banken und Versicherungen, hat ein neues, erweitertes Security-Operations-Betriebsmodell aufgenommen, das eine fortlaufende Rund-um-die-Uhr-Überwachung über die üblichen Pikett-Dienste hinaus absichert. Das neue Modell ist aber mehr als nur eine Erhöhung der Reaktionsfähigkeit bei Cybervorfällen. Jede fünfte Cyberattacke in der Schweiz visiert die Finanzindustrie an. Die FINMA ...

Den vollständigen Artikel lesen ...