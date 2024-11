FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES HALEON PRICE TARGET TO 407 (406) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HALEON PRICE TARGET TO 456 (454) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3150 (3100) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS RECKITT TO 'MARKET-PERFORM' (OP) - PRICE TARGET 5300 (6000) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 860 (865) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS YOUGOV PRICE TARGET TO 790 (850) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES MOONPIG PRICE TARGET TO 290 (220) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 937 PENCE - JEFFERIES CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1250 (1400) PENCE - 'BUY' - KEEFE. BRUYETTE & WOODS RAISES NATWEST TO 'OUTPERFORM' - PRICE TARGET 440 PENCE - RBC CUTS 3I GROUP TO 'SECTOR PERFORM' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 3425 PENCE - RBC CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1450 (1500) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES FRASERS GROUP TO 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - PRICE TARGET 1050 PENCE - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 10800 (10500) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS RAISES AJ BELL PRICE TARGET TO 470 (450) PENCE - 'NEUTRAL'



