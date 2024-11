In einem Papier zur "Wirtschaftswende Deutschland" fordert der FDP-Politiker, die Klima- und Energiepolitik müsse "die ganze Bandbreite an Technologien zulassen, um die Kosten zu reduzieren". Unter anderem schlägt er den Ausbau der heimischen Erdgasförderung und die unbeschränkte Zulassung von CCS-Technologien vor. Bereits im August hatte sich Christian Lindner (FDP) dafür ausgesprochen, die Solarförderung "schnellstmöglich" zu beenden. Jetzt hat der Bundesfinanzminister das 18-seitige Papier "Wirtschaftswende Deutschland - Konzept für Wachstum und Generationengerechtigkeit" vorgelegt, in dem ...

