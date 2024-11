Thomas Meier, Christos Sitounis (MainFirst): Die Inflation frisst unsere Ersparnisse auf: Die gefährliche Illusion der sicheren Zinsen

04.11.2024 -

Die Rückkehr des Zinses wirkte auf viele Anleger wie eine Oase in der Wüste - verheißungsvoll, aber letztendlich täuschend. Während Billionen in zinstragende, sichere Häfen wie Geldmarktfonds strömen, bleibt der reale Ertrag oft mager. Der Traum von stabilen Erträgen könnte zum Albtraum werden, wenn Inflation und niedrige Zinsen an der Kaufkraft nagen. Doch wie lange lassen sich Anleger noch von der Nominalzinsillusion blenden? Es ist Zeit für einen klaren Blick: Unsere Portfoliomanager Thomas Meier und Christos Sitounis erläutern, warum es derzeit wichtig ist, die Analagestrategie umfassend zu betrachten - und welche vielversprechenden Alternativen sich am Horizont abzeichnen.

