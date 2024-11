Die meistgehandelten Produkte: NVIDIA veröffentlicht Sprachmodell!

Der DAX® eröffnete heute kaum verändert. Doch die Ruhe wird diese Woche voraussichtlich nicht anhalten. Zum Einen steht Morgen die Präsidentschaftswahl in den USA an und zum Anderen ein weiterer Zinsentscheid der Federal Reserve. Umfragen deuten weiter auf ein Kopf-an-Kopf rennen hin. Inwiefern die Wahl die Kapitalmärkte beeinflussen wird, ist noch unklar. Heute stehen Call-Optionsscheine auf NVIDIA im Mittelpunkt der Anleger.

NVIDIA hat kurzentschlossen ein eigenes Sprachmodell veröffentlicht. Dieses soll laut Angaben in ersten Vergleichstests sogar besser als ChatGPT von OpenAI abgeschnitten haben. Die Antworten fielen menschlicher und zudem überschaubarer aus. Eine KI-Erkennungssoftware zeigte eine beeindruckende Wahrscheinlichkeit von 87 Prozent menschlichen Ursprungs. Und auch mit seiner neusten Chip-Generation, Blackwell, versucht der Tech-Riese seine Verkäufe weiter zu steigern. Ein weiteres entscheidendes Ereignis ist der Aufstieg NVIDIA's in den Dow Jones. Damit muss Intel seinen Platz abegeben. Zu den meistgehandelten Produkten zählen heute außerdem Call-Optionsscheine auf Apple. In der vergangenen Woche hat der Tech-Riese seine Zahlen zum dritten Quartal bekannt gegeben. Diese konnten die Erwartungen übertreffen. Dennoch fiel die Aktie und musste einen Abschlag von rund 4,5 Prozent in der vergangenen Handelswoche hinnehmen. Warren Buffet hat zudem im dritten Quartal eine Menge seiner Apple-Aktien verkauft. Er trennte sich von ungefähr einem Viertel seiner Anteile. Analysten bleiben vorsichtig optimistisch.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call HD8RBS 0,55 19235,42 Punkte 18706,65 Punkte 34,66 Open End DAX® Put HD192K 7,55 19224,00 Punkte 19950,38 Punkte 25,73 Open End Beiersdorf AG Call HY47EK 6,68 125,85 EUR 59,19 EUR 1,89 Open End Infineon Technologies AG Call HC1N21 0,11 29,205 EUR 28,25 EUR 31,99 Open End DAX® Put HD186P 5,91 19224,00 Punkte 19780,68 Punkte 32,90 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 10:25 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag NVIDIA Corp. Call HD2TED 9,79 139,12 USD 140,00 USD 12,70 18.12.2024 Microsoft Corp. Call HB954R 1,36 411,30 USD 420,00 USD 27,89 15.01.2025 Apple Inc. Call HC7L5A 0,79 221,54 USD 250,00 USD 26,05 18.06.2025 DAX® Put HD995H 0,43 19246,00 Punkte 17500,00 Punkte 452,80 26.11.2024 NVIDIA Corp. Call HD5R6F 9,99 139,12 USD 145,00 USD 14,23 15.01.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 10:33 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Microsoft Corp. Long HD2QR7 8,02 411,645 USD 273,83 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD673E 1,99 139,145 USD 108,41 USD 5 Open End DAX® Long HC3TKM 8,18 19242,00 Punkte 17338,69 Punkte 1 Open End Rheinmetall AG Long HD367G 5,75 477,25 EUR 382,68 EUR 5 Open End Siltronic AG Short HC33E7 4,94 51,30 EUR 65,19 EUR -4 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 04.11.2024; 10:38 Uhr;

