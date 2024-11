Emittent / Herausgeber: CureVac / Schlagwort(e): Konferenz

CureVac präsentiert auf der 12. International mRNA Health Conference



TÜBINGEN, Deutschland/BOSTON, USA - 4. November 2024 - CureVac N.V. (Nasdaq: CVAC) ("CureVac"), ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das eine neue Medikamentenklasse auf Basis von Messenger-Ribonukleinsäure (mRNA) entwickelt, gab heute bekannt, dass es neue und aktualisierte Daten in zwei Vorträgen und vier Postern auf der 12. International mRNA Health Conference vorstellen wird, die vom 12. bis 14. November 2024 in Boston, Massachusetts, USA stattfindet.

In einem ersten Vortrag werden detailliertere vorläufige Daten zur Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität aus dem Dosis-Eskalations-Teil der laufenden Phase-1-Studie von CureVac zur CVGBM-Krebsimpfung bei Patienten mit reseziertem Glioblastom vorgestellt. Erste Daten aus dieser Studie wurden letzten Monat auf dem Kongress der European Society for Medical Oncology (ESMO) präsentiert. Sie zeigten, dass die Behandlung mit einer CVGBM-Monotherapie erfolgreich Krebsantigen-spezifische T-Zell-Antworten bei 77% der auswertbaren Patienten induzierte, bei denen 84% der Immunantworten de novo durch den Impfstoff erzeugt wurden. Erweiterte Daten aus dem Dosis-Eskalations-Teil der Studie werden auch auf der kommenden 39. Jahrestagung der Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) vorgestellt, die im Laufe dieser Woche stattfindet.

In einem zweiten Vortrag wird es um CureVacs Ansatz zur Entwicklung optimierter LNP-Systeme gehen. Die Poster, die auf der Konferenz vorgestellt werden, zeigen zudem zusätzliche Daten von verschiedenen Ansätzen zur Optimierung von CureVacs mRNA-Plattform und beschreiben neue biologische Ziele für zukünftige Entwicklungsprogramme. Die Daten zeigen das Potenzial von CureVacs mRNA-Plattform in der Technologieoptimierung, der Onkologie und den Infektionskrankheiten und werden zukünftige Innovationen im mRNA-Bereich vorantreiben.

"Mit der jüngsten Neuausrichtung unseres Unternehmens und dem verstärkten Fokus auf Forschung und Innovation zur Entwicklung wichtiger mRNA-Medikamente in verschiedenen therapeutischen Bereichen ist CureVac mehr denn je bestrebt, die Grenzen der mRNA zu erweitern. Wir freuen uns, die kürzlich berichteten, vielversprechenden klinischen Daten aus unserem Glioblastom-mRNA-Impfstoffprogramm sowie Ergebnisse aus unserer laufenden Forschung zu Lipid-Nanopartikel-Technologie, Onkologie und Infektionskrankheiten zu präsentieren", sagte Dr. Myriam Mendila, Chief Scientific Officer bei CureVac. "Diese Präsentationen demonstrieren unser langjähriges Engagement, mRNA-Technologie zum Wohl der Patienten in einem breiten Spektrum an Krankheiten anzuwenden."





Details zu den Vorträgen:

Titel: Development of multiepitope mRNA vaccines - first results of Phase I human study in Glioblastoma patients

Session-Typ: Mündliche Präsentation

Datum: Donnerstag, 14. November

Uhrzeit: 13:44 Uhr, EST

Sprecherin: Regina Heidenreich, Ph.D., Senior Director Oncology Preclinical Development, CureVac SE



Titel: Development and optimization of lipid nanoparticles for delivery of mRNA vaccines

Session-Typ: Mündliche Präsentation

Datum: Donnerstag, 14. November

Uhrzeit: 9:38 Uhr, EST

Sprecherin: Paula Muresan, Ph.D., Research Scientist, CureVac SE



Weitere Informationen zur Konferenz und dem Programm können auf der Website eingesehen werden: https://www.mrna-conference.com/





Über CureVac

CureVac (Nasdaq: CVAC) ist ein wegweisendes multinationales Biotech-Unternehmen, das im Jahr 2000 gegründet wurde, um die Technologie der Boten-RNA (mRNA) für die Anwendung in der Humanmedizin voranzutreiben. In mehr als zwei Jahrzehnten der Entwicklung, Optimierung und Herstellung dieses vielseitigen biologischen Moleküls für medizinische Zwecke hat CureVac grundlegende Schlüsseltechnologien eingeführt und verfeinert, die für die Produktion von mRNA-Impfstoffen gegen COVID-19 unerlässlich waren, und legt derzeit den Grundstein für die Anwendung von mRNA in neuen therapeutischen Bereichen mit hohem ungedecktem Bedarf. CureVac nutzt die mRNA-Technologie in Kombination mit fortschrittlichen Omics- und computergestützten Werkzeugen, um standardisierte und personalisierte Krebsimpfstoffkandidaten zu entwerfen und zu entwickeln. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Programme für prophylaktische Impfstoffe und Behandlungen, die den menschlichen Körper in die Lage versetzen, seine eigenen therapeutischen Proteine zu produzieren. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen, Deutschland, und unterhält außerdem Standorte in den Niederlanden, Belgien, der Schweiz und den USA. Weitere Informationen finden Sie unter www.curevac.com .





CureVac Medien- und Investor-Relations-Kontakt

Dr. Sarah Fakih, Vice President Corporate Communications and Investor Relations

CureVac, Tübingen, Germany

T: +49 7071 9883-1298

M: +49 160 90 496949

sarah.fakih@curevac.com





