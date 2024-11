NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike mit einem Kursziel von 109 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Der Laufschuh Pegasus verkaufe sich weiter gut, schrieb Analystin Aneesha Sherman in ihrem am Montag vorliegenden Kommentar. Insgesamt laufe der Turnaround der Amerikaner, so die Expertin mit Blick auch auf die anderen Linien Jordan, Dunk und Air Force 1./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2024 / 09:42 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2024 / 05:01 / UTC



ISIN: US6541061031

